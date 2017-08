Oost-Europese landen krijgen steun van westen om luchtruim tegen Rusland te beschermen

Door: redactie

Roemenië en Bulgarije rekenen op de steun van de NAVO voor de bescherming van hun luchtruim boven de Zwarte Zee, nu Rusland als steeds bedreigender wordt gezien sinds de aanhechting van de Krim in 2014. Gevechtsvliegtuigen uit West-Europa en de Verenigde Staten staan in beide landen dan ook de verouderende vloot gevechtsvliegtuigen bij.

Zo heeft de Britse Royal Air Force van eind april tot eind augustus vier van zijn modernste gevechtsvliegtuigen, de 'Typhoon', ingezet op de Roemeense basis Mihail Kogalniceanu. De operatie 'Biloxi' mobiliseert in totaal 143 Britse piloten.



De Typhoons staan één week op de twee "stand-by" om binnen het kwartier te kunnen opstijgen om mogelijke indringers tegen te houden. De rest van de tijd trainen de vliegeniers met de Roemeense luchtmacht en die van de buurlanden, en met de F-15's van de Amerikaanse National Guard die eveneens ontplooid zijn in Roemenië, aldus Wing Commander Andrew Coe.



In buurland Bulgarije zijn Italiaanse Eurofighters ontplooid op de basis Graf Ignatievo, voor een periode van drie maanden.



De NAVO, die zelf ook meer dan tien gevechtsvliegtuigen inzet in de Baltische staten, noemt de opdracht van de westerse vliegtuigen de "Quick Reaction Alert".



In principe is in elke lidstaat dergelijke missie gevestigd, maar vaak werken landen samen. Zo bewaakt Italië ook het Albanese en Sloveense luchtruim, terwijl ons land met Nederland een verdrag heeft gesloten om de verantwoordelijkheid te verdelen.



De missies in Roemenië en Bulgarije bestaan er echter in om de plaatselijke luchtmacht te versterken onder de noemer "NATO Enhanced Air Policing" (eAP), legt NAVO-woordvoerder Dylan White uit.



Vanaf 1 september start de Canadese operatie "Reassurance" de missie in Roemenië, nog steeds vanop de basis Mihail Kogalniceanu. Vier jachtbommenwerpers CF-188 Hornet en 135 piloten worden ontplooid.



In dezelfde periode zullen de VS en België, met respectievelijk F-15C's en F-16AM's in Siauliai (Litouwen) en Amari (Estland), de Poolse F-16's en Spaanse EF-18M's vervangen in de missie "Baltic Air Policing". Die missie is in maart 2004 gestart.