Naomi Campbell: "modeblad Vogue is te blank"

Door: redactie

24/08/17 - 05u57 Bron: AD.nl

© epa.

Naomi Campbell hoopt dat de nieuwe hoofdredacteur van de Britse Vogue meer oog zal hebben voor diversiteit. Het 47-jarige topmodel plaatste op Instagram een oude personeelsfoto van het tijdschrift en uitte kritiek op de bijna volledig blanke redactie.

"Dit is de personeelsfoto van de Britse Vogue onder de vorige hoofdredacteur (Alexandra Schulman, red.)", schreef Campbell onder de foto. "Ik kijk uit naar een inclusieve en meer diverse samenstelling onder de nieuwe hoofdredacteur", vervolgde ze.



Edward Enniful zwaait sinds 1 augustus de scepter bij het mode- en lifestyleblad. Hij ontsloeg een aantal van de oudere medewerkers waaronder de moderedacteur Lucinda Chambers, die ruim 36 jaar bij Vogue werkte.



Chambers deed vervolgens een boekje open over de gang van zaken in de modewereld, waar volgens haar falen niet wordt getolereerd en iedereen vreselijk onzeker is. Kwetsbaarheid wordt altijd afgestraft, aldus Chambers. Conde Nast, uitgever van Vogue, was niet blij met het onthullende stuk.



Campbell gaat ook aan de slag voor Vogue: het topmodel werd na het aantreden van Enniful tot gastredacteur benoemd. Wat ze precies gaat doen, is nog niet duidelijk.