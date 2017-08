Kannibalisme in Zuid-Afrika: "Ik ben het beu om mensenvlees te eten"

Door: redactie

Een kannibaal kwam het politiestation van het Zuid-Afrikaans stadje Estcourt in de provincie KwaZulu-Natal binnen, legde een mensenhand en een stuk been op tafel en zei: "ik ben het beu om mensenvlees te eten". Wat klinkt als een macabere grap, is wat vorige week vrijdag echt gebeurde. Naast de man die zichzelf aangaf, werden nog vier andere mannen gearresteerd op verdenking van moord en kannibalisme, waaronder een medicijnman die als hoofdverdachte wordt beschouwd.

In het huis van de medicijnman in Estcourt in de buurt van Durban werden lichaamsresten gevonden. Het is niet duidelijk of het gaat om de resten van één of meerdere personen. In het huis zou de medicijnenman samen met de andere verdachten één of meerdere slachtoffers in stukken hebben gesneden en daarna hebben opgegeten.



Volgens lokale media zouden tot 300 andere leden van de gemeenschap ook van het mensenvlees hebben gegeten.



De vijf verdachten zullen maandag terechtstaan voor moord, samenzwering tot moord, evenals het bezit van lichaamsdelen. Kannibalisme zelf is geen misdrijf in Zuid-Afrika.