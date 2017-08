Vroegere Venezolaanse procureur-generaal zegt bewijzen te hebben van Maduro's corruptie

Door: redactie

24/08/17 - 01u17 Bron: Belga

Luisa Ortega, tot voor kort procureur-generaal in Venezuela, zegt "veel bewijzen" te hebben over corruptie van de Venezolaanse president Nicolas Maduro. Dat zei Ortega gisteren tijdens een vergadering van de Mercosur-landen in Brasilia. De rechtsstaat in Venezuela is volgens haar "dood".