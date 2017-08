VIDEO: Waarom is deze peuter plots de kluts kwijt?

lva

Bron: YouTube/Caters News

© Youtube/Caters News.

Tijdens een wandeling met haar ouders raakt de 15 maanden jonge Elsa plots helemaal de kluts kwijt. Wanneer een sportief gebouwde man in bloot bovenlijf voorbijwandelt, kan ze haar ogen even niet van hem afhouden.



"Ze vindt hem leuk!", zegt haar mama giechelend. Haar papa kan er iets minder om lachen. Wanneer hij op een licht teleurgestelde toon haar naam noemt, grijpt de deugniet haar stapkarretje weer met beide handen vast en zet ze met een ondeugende glimlach op haar gezicht de wandeling voort.



Er lijkt een mannenverslindster in de kleine Elsa te schuilen.