Drama op Duitse school: radicaliserend Syrisch meisje (12) springt uit raam van derde verdieping

Duitsland Een twaalfjarig meisje uit Syrië is gisteren uit het raam van de derde verdieping van haar schoolgebouw in de Noord-Duitse stad Lüneburg gesprongen, en raakte daarbij zwaargewond. De sprong kwam er nadat de schooldirectie met het meisje, dat met haar familie was gevlucht uit Aleppo, een gesprek had gehad over haar recente radicaliseringsverschijnselen.

Het meisje sprong voor de ogen van haar klasgenootjes naar beneden, en liep daarbij zware breuken op aan armen en benen, maar ook nog andere verwondingen. Een reddingshelikopter bracht haar naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Hamburg, waar ze al verschillende operaties onderging. Haar toestand is kritiek, maar stabiel. Haar medeleerlingen werden opgevangen door een team van psychologen.



Waarom het meisje uit het raam sprong, wordt momenteel nog onderzocht door de politie. Wat wel vaststaat, is dat ze net voor de sprong een gesprek had gehad met de schooldirectie. Die wilde haar waarschuwen dat ze mogelijk geschorst zou worden omdat ze tekenen vertoonde van islamitische radicalisering. Lees ook Spanje ontkent waarschuwing geradicaliseerde imam uit Vilvoorde, burgemeester Bonte "valt van ene verbazing in andere"

