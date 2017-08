Franse ex-presidentskandidaat François Fillon zegt politiek vaarwel

DBA

23/08/17 - 20u12

Frankrijk De rechts-conservatieve Franse politicus François Fillon zegt na veertig jaar de politiek vaarwel en gaat het proberen waar te maken in de financiële wereld. De 63-jarige ex-kandidaat voor het Franse presidentschap blijft intussen wel in het vizier van Justitie.

De jongste tijd maken wel meer Franse politici gebruik van de draaideur tussen politiek en de private sector. Zo is de rechtse oud-president Nicolas Sarkozy (2007-2012) enkele maanden geleden lid geworden van de bestuursraad van hotelketen Accor. Sarko heeft evenwel nog geen officieel afscheid genomen van de politiek. Onder Sarkozy was Fillon vijf jaar premier. Oud-president François Hollande, een socialist, blijft wel politiek actief, ook al eindigde zijn verblijf in het Elysée op ontstellend zwakke populariteitscijfers.



Fillon treedt op 1 september toe tot investeringsgroep Tikehau Capital. Dat vertelde zijn vriend Bruno Retailleau, eveneens van de partij Les Républicains. Fillon zal intussen nog steeds aan de rechter moeten uitleggen dat hij zijn vrouw en kinderen geen fictief werk heeft bezorgd. Die beschuldiging zorgde er mee voor dat Fillon in mei in de eerste ronde van de presidentsverkiezing roemloos ten onder ging.