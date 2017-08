Verdachte opgepakt na terreurdreiging in Rotterdam, handgranaat gevonden in Amsterdam

MVDB & FT

24/08/17 - 09u50

Het witte bestelbusje met Spaanse nummerplaat staat op de Mijnsherenlaan, vlak bij de concertzaal. © anp.

Speciale eenheden van de Nederlandse politie hebben vannacht een 22-jarige man opgepakt in de provincie Noord-Brabant. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de terreurdreiging in Rotterdam gisteravond, waar een concert in allerijl werd geannuleerd na een tip van de Spaanse politie aan de Nederlandse autoriteiten. In het centrum van Amsterdam wordt op dit moment dan weer een deel van de Amstelstraat afgesloten omwille van een handgranaat.

© anp. De speciale eenheden van de Nederlandse politie vielen afgelopen nacht omstreeks 2 uur binnen in de woning van de 22-jarige verdachte in de provincie Noord-Brabant. De man werd opgepakt in verband met de terreurdreiging van gisterenavond in Rotterdam, daarbij werd een optreden van de Amerikaanse band Allah-Las geannuleerd en een bestelwagen met gasflessen gevonden. De 22-jarige verdachte wordt op dit moment verhoord en zijn woning wordt doorzocht.



Handgranaat

Op dit moment wordt ook een deel van de Amstelstraat in het centrum van Amsterdam afgezet na de vondst van een handgranaat. Reinigingsmedewerkers zagen bij het schoonspuiten van de straat iets verdachts in een portiek en waarschuwden de politie. Het Team Explosieven Verkenning heeft vastgesteld dat het om een handgranaat gaat. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) komt het explosief verwijderen. Het is nog niet duidelijk hoe de handgranaat er terecht is gekomen. "Dat wordt onderzocht'', zegt een woordvoerder van de politie. Of er een link is met de dreiging in Rotterdam, is onduidelijk.

Spaanse tip © anp. De arrestatie van de 22-jarige verdachte is de tweede arrestatie in de zaak rond de terreurdreiging in Rotterdam. Daar werd gisteravond een optreden van de Amerikaanse groep Allah-Las geannuleerd, nadat de Spaanse politie de Nederlandse autoriteiten had getipt over een mogelijke terreurdreiging.



De band werd met een politie-escorte weggereden en de concertzaal werd ontruimd nog voor de deuren om 19.30 uur zouden opengaan. Dat optreden stond gepland in de Maassilo, een voormalige graansilo die is omgebouwd tot evenementenlocatie, in het stadsdeel Rotterdam-Zuid aan de Maashaven. Concertgangers waren nog niet aanwezig.

Witte bestelwagen Kort daarna werd ook een witte bestelwagen met Spaanse nummerplaat gevonden waarin gasflessen zaten. Een inwoner van de Mijnsherenlaan zei in De Volkskrant van de aanhouding getuige te zijn geweest. "Het busje werd gestopt door de politie en de chauffeur gefouilleerd. Het was een man met een Adidas-shirt en zwart krullend haar. Ik dacht dat het om een normale controle ging."



De Spaanse bestuurder werd opgepakt, maar blijkt intussen niets te maken te hebben met de terreurdreiging. Na verhoor werd duidelijk dat er geen verband was met terrorisme. De man had ook een plausibele uitleg voor de aanwezigheid van de gasflessen in zijn wagen, hij is namelijk monteur en had de gasflessen nodig voor zijn werk. (lees hieronder verder)

Dreigingsniveau De Nederlandse regering liet gisteren al weten dat het dreigingsniveau hetzelfde blijft (niveau vier). Dat houdt in dat de kans op een aanslag bij onze noorderburen reëel is, maar dat er geen concrete aanwijzingen zijn. (lees hieronder verder) Burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. © anp. © epa.