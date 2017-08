Concert Rotterdam afgelast wegens terreurdreiging: "gasflessen in busje waren voor thuisgebruik"

MVDB & FT

Het witte bestelbusje met Spaanse nummerplaat staat op de Mijnsherenlaan, vlak bij de concertzaal. © anp.

In de buurt van de Rotterdamse concertzaal Maassilo werd rond 21 uur gisteravond een bestelwagen met gasflessen gevonden. Het witte busje had een Spaanse nummerplaat. In de zaal stond een optreden van de Amerikaanse groep Allah-Las op het programma, maar dat concert werd in allerijl geannuleerd. Concertgangers waren nog niet aanwezig. Nadat de man werd ondervraagd en het busje onderzocht, stelde men vast dat de man geen banden had met jihadisten. De gasflessen waren bedoeld voor thuisgebruik, aldus het Spaanse persbureau Europa Press. Het persbureau baseert zich op bronnen bij de Spaanse terreurbestrijdingsdienst. De gasflessen zouden een Spaanse registratie hebben gehad. Bij zijn arrestatie zou de man dronken zijn geweest.

© anp. © anp. De concertzaal werd ontruimd nog voor de aanvang van het concert van de Amerikaanse poprockband Allah-Las. De deuren zouden om 19.30 uur opengaan, het optreden zelf zou een uur later beginnen. Concertgangers waren nog niet aanwezig in de zaal waar zo'n duizend mensen binnen kunnen. Dat zei een medewerkster van organisator Rotown. In het voorprogramma zou een Turks-Nederlandse groep optreden.



Een speciale antiterreureenheid van de politie kwam, kort voor de deuren zouden openen, ter plaatse na een tip van de Spaanse politie. De burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, bevestigde wat later dat er in de omgeving van de concertzaal een witte bestelwagen gevonden was met daarin enkele gasflessen. Het busje heeft een Spaanse nummerplaat.



De burgemeester wees er tijdens een persconferentie gisteravond op dat er sprake kan zijn van "toeval". "Het kan ook een loodgieter of lasser zijn die toevallig in de buurt was", zei hij. "We moeten niet te snel conclusies trekken." In het busje werden wel kartonnen dozen met gasflessen aangetroffen, meldde de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) nadat het voertuig gecontroleerd was. Getuigen zeiden dat het ook "volgestouwd lag met tassen".



Verdacht heen en weer Op sociale media verschenen foto's van agenten in kogelwerende vesten. Zij zijn nog steeds aanwezig en het pand is afgesloten, maar de straten die rond de Maassilo liggen, blijven wel toegankelijk voor verkeer.



Het busje - "dat verdacht heen en weer reed op de Mijnsherenlaan" - werd rond 23 uur weggereden. Het voertuig stond op een steenworp geparkeerd van de concertzaal. De chauffeur van het voertuig is overgebracht naar het politiekantoor en wordt verhoord.



Een inwoner van de Mijnsherenlaan zegt in De Volkskrant van de aanhouding getuige te zijn geweest. "Het busje werd gestopt door de politie en de chauffeur gefouilleerd. Het was een man met een Adidas-shirt en zwart krullend haar. Ik dacht dat het om een normale controle ging."



De Nederlandse regering heeft laten weten dat het dreigingsniveau hetzelfde blijft (niveau vier). Dat houdt in dat de kans op een aanslag bij onze noordernburen reëel is, maar dat er geen concrete aanwijzingen zijn.



De Maassilo is een voormalige graansilo die is omgebouwd tot evenementenlocatie. Het gebouw staat in het stadsdeel Rotterdam-Zuid aan de Maashaven.



EOD'ers onderzoeken op Mijnsheerenlaan verdachte auto met Spaans kenteken. #terreurdreiging pic.twitter.com/Y3cD7p38Ae — robert bas (@robertpbas) Wed Aug 23 00:00:00 MEST 2017 Bestuurder Spaanse busje #Mijnsherenlaan is aangehouden en overgebracht naar politiebureau. Hij wordt gehoord. — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) In verband met een terreurdreiging gaat het concert van Allah Las op last van de politie vanavond niet door! — Maassilo (@Maassilo) August 23, 2017 Burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb.