Dit postpakket doet redactie serieus schrikken: het blijkt reclamestunt

Nederland Een ludiek bedoelde actie van een zogeheten escaperoom heeft vandaag geleid tot een politieonderzoek en enige nervositeit op de redactie van de regionale Nederlandse zender RTV Utrecht. Het Utrechtse bedrijf Escapium stuurde de omroep en andere media een pakketje waar een vreemd apparaat in zat met cijfertoetsen, een LED-schermpje en draden.

Volgens RTV Utrecht was het "even schrikken''. De politie werd erbij gehaald en die nam het apparaat mee voor onderzoek. Daaruit bleek wat de gedachte was. "Als de mediabedrijven het stukje elektronica aan een mini-usb-lader zouden stoppen, zouden ze een website te zien krijgen waarop ze een verborgen code zouden kunnen vinden'', legt het bedrijf uit op zijn website. Het gepuzzel met codes moest uitkomen op een uitnodiging.



Een escaperoom is een ruimte waarin mensen zich voor de lol laten opsluiten. Ontsnappen kan door puzzels op te lossen.

De politie vindt dit "niet de juiste manier om een marketingactie te voeren'', zegt een woordvoerder. "Zeker niet in deze tijd. We hebben contact gehad met het bedrijf om dat duidelijk te maken. Je kunt mensen hier angst mee aanjagen."



Dominic Meutzner, die de escaperoom samen met zijn broer runt, denkt daar heel anders over. "Volgens mij is de actie aardig gelukt", zegt hij verwijzend naar de media-aandacht. "Wij wilden media gewoon een originele uitnodiging gestuurd. Er hing geen tnt of semtex aan." Dat RTV Utrecht de politie belde "is hun keuze'', zegt Meutzner. Hij had daar vooraf geen rekening mee gehouden. "We hebben ook zo'n apparaat naar onze eigen vrienden gestuurd." De eigenaar zegt overigens niks van de politie te hebben gehoord.