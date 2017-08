Bewerkt door: aja

23/08/17 Bron: Belga

Een boot met 70 mensen aan boord is dinsdagavond gezonken op de rivier Xingu, een zijrivier van de Amazone in het noorden van Brazilië. De voorlopige balans luidt zeven doden en tientallen vermisten.

Volgens de overheid van de deelstaat Para wisten 25 opvarenden al zwemmend de oever te bereiken. Het vaartuig was op weg van Santarem naar Vitoria do Xingu. Over de oorzaak van de ramp is niets meegedeeld.