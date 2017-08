Elf mensen onthoofd bij aanval van IS in Libië

SVM

23/08/17 - 17u40 Bron: Belga

Zeker elf mensen zijn onthoofd in Libië bij een aanval op een stelling van de troepen van Khalifa Haftar, de machtige militaire leider die controle voert over het oosten van het land. De woordvoerder van het Libische Nationaal Leger legt de verantwoordelijkheid voor het bloedbad bij de terreurorganisatie Islamitische Staat. "Negen soldaten en twee burgers werden onthoofd toen de terroristen van Daesh de militaire post al-Fugha in al-Jufrah deze morgen aanvielen", aldus kolonel Ahmed al-Mesmari.

Troepen van Khalifa Haftar veroverden in juni het oasegebied al-Jufrah op rivaliserende milities in een poging van de generaal om zijn macht uit te breiden in het verscheurde land. Zijn macht groeide gestaag en hij controleert bijna heel het oosten van Libië en delen van het zuiden. Haftar is de leider van het zelfuitgeroepen Libische Nationale Leger (LNA) en zit op dezelfde lijn van een regering in de Oost-Libische havenstad Tobroek.



Libië verzeilde in chaos na de val van kolonel Moammar al-Kadhafi. Die bestuurde het Noord-Afrikaanse land autoritair gedurende meer dan vier decennia. De troepen van Haftar strijden momenteel om de macht met de door de VN erkende eenheidsregering van Fayez Serraj.



De Islamitische Staat maakte gebruik van de anarchie om zijn invloed uit te breiden in het olierijke land aan de Middellandse Zee.