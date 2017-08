Advocaat in de fout: lesbisch koppel krijgt 2,75 miljoen euro nadat adoptiezoontje vermoord werd

Sven Van Malderen

23/08/17 - 17u11 Bron: Daily Mail 23/08/17 - 17u11 Bron: Daily Mail

Rachel en Heidi McFarland, samen met hun adoptiezoon Gabriel. © Facebook.

Flashback naar december 2013: Rachel en Heidi McFarland wonen de geboorte van hun adoptiezoon Gabriel bij. Ze bedanken de biologische moeder en nemen de baby mee naar huis, in de veronderstelling dat alles juridisch op punt staat. Daar vergissen ze zich echter in. Er ontbreekt een handtekening op een cruciaal document, waardoor tienermama Markeya Atkins na enkele maanden toch weer haar kind kan opeisen. Enkele weken later slaan de stoppen bij haar partner door. Drew Weehler-Smith -Gabriels echte vader nota bene- vermoordt het jongetje en wordt tot vijftig jaar cel veroordeeld. Voor het lesbische koppel volstaat die straf echter niet. Zij vinden dat al het menselijk leed vermeden had kunnen worden als hun adoptieadvocaat zijn werk deftig gedaan zou hebben. De vrouwen slepen Jason Rieper daarom voor de rechter, en met succes: als morele schadevergoeding krijgen ze nu 3,25 miljoen dollar (2,75 miljoen euro) toegewezen.

Rachel en Heidi vernamen de dood van Gabriel drie jaar geleden via het nieuws. "Voor ons leek het alsof hij nóg eens van ons afgenomen werd. Wij zijn diegenen die hem uit het ziekenhuis meegenomen hebben. Ik heb nog zijn navelstreng doorgeknipt", aldus Rachel.



De twee hadden Markeya financieel bijgestaan tijdens haar zwangerschap en misten ook geen enkele doktersafspraak. Nadat Gabriel geboren was, lieten ze hem geen moment alleen. Ze waren zelfs van zin om gebarentaal te leren, vermits hun lieveling doof bleek te zijn aan één oor. "Onze moederrol voelde zo natuurlijk en juist aan, alsof het altijd zo had moeten zijn. We hadden Markeya op voorhand vaak gevraagd of ze die adoptie nog zag zitten. Haar antwoord was altijd 'ja'." Markeya met Gabriel. © Facebook.

"Geen uur zonder zorgen"

Dat de rechtbank hen nu zo'n ruime schadevergoeding toekent, doet goed aan het hart. "Maar in de praktijk zullen we dat geld allicht niet te zien krijgen, want Rieper is in beroep gegaan."



"Als die advocaat gedaan had wat hij moest doen, zou de biologische moeder geen poot meer gehad hebben om op te staan", schreef Roxanne Conlin op haar Facebookprofiel. Zij verdedigde als juriste de belangen van het lesbische koppel. "Markeya is kwaad geworden op de McFarlands en heeft de baby van hen afgenomen. Zo verloor Gabriel de enige thuis die hij gekend had. Er ging geen uur voorbij zonder dat Rachel en Heidi zich zorgen maakten. Ze wisten dat Gabriel in een appartement vol kakkerlakken woonde, onder de hoede van een zestienjarige die dronk en drugs nam." Drew Weehler-Smith vermoordde Gabriel. Hij werd veroordeeld tot vijftig jaar cel. © WHOtv.com.

"Onethisch"

Rieper verweerde zich door te stellen dat Markeya heel emotioneel reageerde. "Het zou onethisch van mij geweest zijn om haar onder dwang die papieren te doen tekenen."



Het tienermeisje had pas na vijf maanden ontdekt dat ze zwanger was. "Ik besefte dat ik niet de middelen had om die jongen een goede opvoeding te geven, dus gaf ik hem op voor adoptie. Voor mij leek dat op dat moment de beste oplossing." Jason Rieper, de advocaat die een cruciaal document niet liet ondertekenen en zo aan de basis lag van het menselijke drama. © Rieper Law.