Politie mag lawaaierige hond afpakken

Peter Koster

23/08/17 - 16u41 Bron: AD.nl

© thinkstock.

Nederland De politie in het Nederlandse Zwijndrecht mag binnenkort te vaak blaffende honden in beslag nemen. Burgemeester en wethouders hopen daarmee overlast te kunnen terugdringen. Dat schrijven ze in een voorstel aan de gemeenteraad, die nog met het plan in moet stemmen.

Dat moeten ze eens proberen, mij mijn hond afpakken, dat lukt ze niet!

Ze reageren daarmee op een vraag van gemeenteraadslid Mirjam Slobbe. Naar aanleiding van een probleem waarin met de eigenaar van een extreem vaak blaffende hond niet te praten viel, werd zij benaderd door het wijkplatform Walburg. Dat had van de politie te horen gekregen dat ze niet kan optreden tegen extreem geblaf of gejank omdat daarover niets in de plaatselijke verordening staat.



Het geval in de wijk Walburg staat niet op zichzelf, hebben burgemeester en wethouders (schepenen, red.) inmiddels van de politie begrepen. In de gemeente Zwijndrecht (provincie Zuid-Holland) heeft ze te maken met zes honden, waarvan het lawaai door de buren niet meer verdragen wordt. Buurtbemiddeling, vaak wel een oplossing, mocht niet baten.



Nachtrust

Met een gesprek komen onwillige baasjes voortaan niet meer weg, als het aan burgemeester en wethouders ligt. Ze willen in de plaatselijke verordening opnemen dat de eigenaar of houder van een hond verplicht is te zorgen dat het geblaf of gejank van zijn viervoeter niet hinderlijk is en dat de nachtrust van anderen niet wordt verstoord. De gemeente kon gisteren nog niet zeggen wie uitmaakt wanneer geblaf hinderlijk is.



In geval van overtredingen kan de politie, zodra de regel van kracht is, boetes uitdelen. Bij de vierde keer kan de hond in beslag genomen worden. De politie is blij met die mogelijkheid. Mirjam Slobbe is tevreden met het plan: "Eigenlijk verbaast het me dat hiervoor nog nooit iets geregeld was, als je ziet waar allemaal wel regeltjes voor zijn."



Collega-gemeenteraadslid Elbert Vissers, die ook voorzitter is van een hondenclub, is het roerend met haar eens. Volgens hem is het onnodig dat honden overlast veroorzaken: "Het is gewoon een trucje. In een ochtend kunnen wij je dat leren." Hij pleit er voor dat mensen die een cursus bij de club volgen, korting op de Nederlandse hondenbelasting krijgen.



"Dat moeten ze eens proberen"

De hondenbezitters zelf in de gemeente reageren wisselend op het plan. Een man die zijn schnauzer uitlaat, reageert tegenover onze collega's van het AD afwijzend op het plan: "Dat moeten ze eens proberen, mij mijn hond afpakken, dat lukt ze niet! Ik heb zelf meer last van andere dieren", zegt hij, terwijl zijn hond af en toe keft.



Twee vrouwen met een labrador in het Develbos kunnen zich het plan wel voorstellen: "Die van ons hoor je niet, maar een paar jaar terug was er een hond in de buurt die de hele dag in de tuin zat te blaffen. Dat was erg." Ook een man met een herder in het Noordpark heeft er geen probleem mee: "Als een hond blaft, is dat uit frustratie. Daar kun je wat aan doen."