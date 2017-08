IVI

video Marge (95) en Wally (101) Engel hebben gisteren hun 77ste huwelijksverjaardag gevierd. Het echtpaar heeft elkaar ontmoet in hun geboorteplaats Butternut, Wisconsin, toen Marge de boerderij van de familie van Wally bezocht. Volgens Marge is ze daar letterlijk voor Wally gevallen toen ze op elkaar botsten terwijl ze aan het skiën waren. Maar wat is nu het geheim van hun succesvol huwelijk?