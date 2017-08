Roemenië vreest nieuwe vluchtelingenroute over Zwarte Zee

TT

23/08/17 - 15u03 Bron: Die Welt

De Roemenen vrezen dat de Zwarte Zee een alternatief kan worden voor onder andere de route via Turkije en Griekenland. © epa.

In Roemenië, het meest oostelijke land van de Europese Unie, heeft de kustwacht maandag een boot met 70 vluchtelingen uit Irak en Syrië onderschept. Het is de tweede keer in een week tijd dat vluchtelingen het land proberen te bereiken via de Zwarte Zee, en Roemenië vreest dat de route populairder zal worden nu de overtocht naar Europa via de Middellandse Zee steeds moeilijker wordt.