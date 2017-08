VIDEO: Rustig dagje vissen wordt volledig verstoord door speedboot

IVI

23/08/17

video Een man uit Queensland, Australië, had gehoopt op een rustig dagje vissen, maar een groepje mannen met een speedboot verstoorde de stilte van de natuur. "Ik was aan het vissen in een rustige kreek toen plots een boot achter mij kwam aanvaren. Gelukkig heeft de boot een grote bocht gemaakt, al is hij wel op de oever terechtgekomen. Ik heb niets tegen de mannen op die boot, maar ze hebben het vaartuig op een gevaarlijke manier bestuurd met een snelheid die niet gepast is in zo'n omgeving." Er is niemand gewond geraakt tijdens het incident, maar het levert wel spectaculaire beelden op.