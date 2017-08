Gratis shotjes voor vrouwen die hun borsten tonen in Parijse nachtclub

SVG

23/08/17 - 15u44 Bron: thelocal.fr

De Parijse nachtclub Wanderlust. © nightlife-cityguide.com.

Slechts enkele dagen nadat een nachtclub aan de Franse Azurenkust in opspraak kwam omdat ze kortgerokte meisjes gratis binnenlieten en beloonden met gratis drank, wordt nu ook een Parijse nachtclub van gelijkaardige praktijken beschuldigd.

Wanderlust, een bar in een trendy buurt in Parijs, zorgde voor heel wat commotie op sociale media omdat ze een bord met daarop "Borsten = Shots" achter de toog hadden opgehangen. Vrouwen die hun borsten toonden, kregen dus gratis shotjes. Naast het bord hingen allerlei foto's van vrouwen die al eerder hun borsten lieten zien in ruil voor gratis drank. De stunt werd door een Twitter-gebruiker genaamd Anne onder de aandacht gebracht nadat ze een foto van het bord op Twitter postte. "De barmannen geven dus gratis shotjes aan meisjes op voorwaarde dat ze hun borsten laten zien" zei ze.

Daarna verklaarde Anne dat het bord ongepast was omdat er waarschijnlijk vaak meisjes onder invloed van alcohol op in zouden gaan en omdat de barmannen de foto's zomaar genomen hadden en toonden aan het publiek. Ook andere Twitter-gebruikers uitten hun ongenoegen. "Een vrouwenlichaam is geen geld", reageerde een zekere Bismatoj.



Volgens de managers van de nachtclub werd de stunt door een of meerdere barmannen georganiseerd zonder dat de managers er zelf van op de hoogte waren. Nadat de klachten over de bar op sociale media verschenen, werd het bord dan ook meteen naar beneden gehaald. "De foto's zullen verwijderd worden en we zullen de verantwoordelijken op het matje roepen", aldus de managers. Verder verklaarden ze ook nog dat ze zulke praktijken zeker niet steunen.