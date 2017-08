Door: redactie

23/08/17 - 13u55 Bron: vtmnieuws.be

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op een campagnebijeenkomst in Arizona nog eens uitgehaald naar de media. Die zouden er niet in geslaagd zijn nauwkeurig te berichten over zijn uitlatingen over de neonazibijeenkomst in Charlottesville en het dodelijke slachtoffer dat daar viel.