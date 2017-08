Tyfoon Hato in Zuid-China: drie doden en verschillende gewonden

Bewerkt door: aja

23/08/17 - 14u37 Bron: Belga

© getty.

Met hoge golven, zware regenbuien en wolkbreuken is de tyfoon Hato over de speciale administratieve regio's Hongkong en Macao van de Volksrepubliek China geraasd. In Macao zijn volgens de South China Morning Post van woensdag minstens drie mensen omgekomen. Twee anderen worden nog vermist. Een stedelijke stroompanne legde de activiteiten stil in de vele casino's en luxueuze hotels.

Voor het eerst in vijf jaar kondigde de stad Macao het hoogste dreigingsniveau voor wervelstormen af. Scholen bleven dicht en meer dan 400 vluchten werden geannuleerd. De veerboten bleven in de haven en het trein- en metroverkeer werd beperkt.



De autoriteiten in het aanpalende Hongkong, dat woensdagochtend het eerst door tyfoon Hato werd getroffen, spraken over minstens 84 gewonden die bij de storm gewond raakten.



Op het eiland Lantau, dat deel uitmaakt van Hongkong, brachten de reddingsdiensten verschillende mensen van een overstroomd vissersdorp in veiligheid. Intussen werd het dreigingsniveau verlaagd naar schaal 3, voldoende om het openbaar leven in Hongkong stil te leggen.



Ook in Zuid-China staan de autoriteiten paraat en waarschuwden ze voor zware schade. Duizenden mensen werden volgens het staatspersagentschap Xinhua in veiligheid gebracht. De sneltreinverbindingen tussen verschillende grootsteden werden stilgelegd.



Beelden op sociale media tonen in vele stadsdelen ondergelopen straten, ontwortelde bomen en rondvliegende voorwerpen, van onder andere bouwwerven.