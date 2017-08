Man rijdt 4 auto's, boot en huis van gezin plat met gestolen bulldozer

Joeri Vlemings

video Jamie Francis Sager (50) was zo woest op het gezin bij wie hij had gewoond dat hij in 2015 vier auto's, een boot én het huis van de familie platwalste met een bulldozer. De Australiër is nu schuldig bevonden aan het opzettelijk in gevaar brengen van mensenlevens tijdens zijn wraakactie. In oktober kent hij zijn straf. Hij riskeert 15 jaar cel.