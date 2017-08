Door: redactie

23/08/17

Abdelbaki Es Satty, het vermoedelijke brein achter de aanslagen in Barcelona en Cambrils, had een vliegticket naar Brussel klaarliggen in het huis in Alcanar. Dat zegt persagentschap Reuters. De onderzoeksrechter meldt ook nog dat er in het huis een document van IS werd aangetroffen.