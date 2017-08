Door: redactie

23/08/17

In de Deense duikboot van Peter Madsen werd bloed gevonden van de Zweedse journaliste Kim Wall. Dat heeft de Deense politie zonet bekendgemaakt op een persconferentie. Eerder deze week werd het torso van de vrouw teruggevonden in een baai bij Kopenhagen. De Zweedse journaliste was sinds vorige week donderdag vermist.