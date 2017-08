Moeder (46) overwint drie keer kanker en vertrekt voor het eerst in jaren op vakantie, maar daar glijdt ze uit en sterft ze

Koen Van De Sype

23/08/17 - 13u48 Bron: Leicester Mercury

© Facebook.

Het was de tweede dag van haar vakantie in Turkije waar ze zo lang naar had uitgekeken. Voor het eerst in drie jaar zou de Britse Liz Cooley (46) nog eens naar de zon trekken. Ze was een derde keer kankervrij verklaard en zou er nu echt van kunnen genieten. Het lot besliste er anders over.

Toen ze vorige maand met enkele familieleden voor twee weken naar Turkije vertrok, kon ze dan ook haar geluk niet op. Het zou echter al snel misgaan, want op 14 juli - de tweede dag van haar verblijf - gleed ze uit in haar vakantieflat in Marmaris en stootte ze haar hoofd. Ze werd meteen naar het ziekenhuis gevoerd, waar de dokters vaststelden dat ze een bloeding had in haar hersenen.



Zus

Touroperator Thomas Cook contacteerde meteen haar familie. "Ik kreeg een telefoontje van de vertegenwoordiger in Turkije", aldus zus Jill (56). "Ik mocht met drie van mijn broers en zussen gratis naar Turkije vliegen om bij Liz te zijn. De dokters deden er alles om haar te redden en we brachten zo veel tijd met haar door als we konden. Maar ze kwam niet meer bij bewustzijn." (lees hieronder verder) © Facebook.