Dom van Keulen beschermd met betonblokken na aanslag Barcelona

Door: redactie

23/08/17 - 13u23 Bron: ANP

Illustratiebeeld. © photo news.

De Duitse politie heeft vandaag betonbarrières voor de wereldberoemde Dom van Keulen geplaatst. De maatregel om de gothische kathedraal te beschermen komt na de berichten dat islamitische militanten de Sagrada Familia in Barcelona wilden vernietigen, een ander icoon van kerkelijke architectuur.

"We namen deze beslissing zo snel mogelijk na de recente aanslagen in Spanje", zei een politiewoordvoerder. "Het is onze taak gevoelige punten te beschermen en de kathedraal is een symbool van Keulen, bekend over de hele wereld".



Spaanse media meldden dat de terreurcel die aanslagen pleegde in Barcelona en Cambrils aanvankelijk een grotere aanval had gepland op het art-nouveaumonument van architect Antoni Gaudi, de Sagrada Familia.