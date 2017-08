"Trump is dement": commentator CNN ziet geen andere verklaring voor "walgelijk" gedrag president

Bewerkt door: LB

23/08/17 - 12u53 Bron: The Independent, Daily Mail

President Trump gaf gisteren een omstreden toespraak in Phoenix, Arizona. Daar trok hij van leer tegen de media en nam hij harde standpunten in op het vlak van onder meer handelsakkoorden en de grensmuur met Mexico. © epa.

Een politiek commentator heeft gesuggereerd dat president Donald Trump aan vroegdementie lijdt. Dit naar aanleiding van de toespraak die Trump gisteren gaf tijdens een bijeenkomst in Phoenix, Arizona. Trump trok 77 minuten lang van leer tegen de media wegens hun "oneerlijke" verslaggeving van zijn respons op de dood van een vrouw tijdens een manifestatie van extreemrechts in Charlottesville.

"Enkel de media en het 'fake news' geven een platform aan deze haatgroepen", zei Trump. Hij beschuldigde de media ervan te proberen "ons onze geschiedenis en erfenis te ontnemen". "Ik denk echt dat ze niet van ons land houden, dat geloof ik echt", voegde hij eraan toe. Tijdens zijn speech, die integraal live werd uitgezonden op CNN, beschuldigde hij hetzelfde CNN ervan de camera's uit te zetten om te verhinderen dat zijn boodschap zou verspreid worden.



Voorts hintte Trump dat hij gratie zou verlenen aan de omstreden voormalige sheriff Joe Arpaio uit Arizona, die schuldig werd bevonden aan raciale profilering omdat hij latino's viseerde, dreigde hij ermee de Nafta handelsdeal te schrappen en gaf hij aan dat hij de regering zou lamleggen indien het Congres weigert de grensmuur met Mexico te financieren. Het Witte Huis liet aan boord van Air Force One weten dat de president de voormalige sheriff "vanavond" geen gratie zal verlenen.



"Walgelijk, onpresidentieel, narcistisch"

Ana Navarro, een Republikeinse strateeg die vorig jaar overstag ging en Hillary Clinton steunde in de race om het Witte Huis, tweette: "De enige verdedigbare verklaring voor Trumps walgelijke, onpresidentiële, narcistische gedrag is vroegdementie". Ze noemde Trump "een defensieve 71-jarige baby-man die respectloos tekeergaat over de manier waarop hij werd behandeld na Charlottesville".



De nasleep van het geweld in Charlottesville, waarbij de 32-jarige Heather Heyer werd gedood toen een neonazi met zijn wagen in een menigte tegenbetogers inreed, werkt nog na in het Witte Huis nadat een politici, toplui uit de zakenwereld en militaire leiders zich distantiëerden van de Trump-regering.



Trump veroordeelde aanvankelijk het geweld "aan beide kanten", veroordeelde dan toch blanke nationalisten en neonazi's, maar beklemtoonde enkele dagen later opnieuw dat "beide kanten" schuld trof.



"Is de president een racist?"

Gisteren werd in een nieuwsrubriek op CNN nog de vraag gesteld of Trump geestesziek is. Journalist Brian Stelter stelde dat het gedrag van de president aanleiding geeft tot enkele "ongemakkelijke" vragen zoals: "Is de president van de Verenigde Staten een racist? Lijdt hij aan een of andere ziekte? Is hij geschikt voor het presidentschap? En indien hij niet geschikt is, wat dan?"