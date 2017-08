"De duurste reis ooit": Saoedische koning geeft 85 miljoen uit op vakantie

© epa.

Meer dan 100 miljoen dollar (85 miljoen euro): dat duizelingwekkende bedrag heeft de koning van Saoedi-Arabië naar verluidt uitgegeven tijdens zijn maand durende vakantie in Marokko. Volgens Business Insider gebruikte Salman dat geld onder meer om tweehonderd wagens te leasen. De trip wordt nu omschreven als de duurste reis ooit.

In zijn zog volgde een indrukwekkende entourage van duizend personen. Ministers, bodyguards, familieleden, lakeien... Stuk voor stuk mochten ze logeren in de meest luxueuze hotelkamers van Tanger.



De koning werd op 24 juli verwelkomd op de luchthaven door premier Saadeddine Othmani. Geen toeval natuurlijk: Salman is in z'n eentje goed voor zowat 1,5 procent van het totaalbedrag dat toeristen dit jaar in Marokko zullen uitgeven, weet de Spaanse krant La Vanguardia.



Imposant paleis

De 81-jarige koning heeft verschillende eigendommen over de hele wereld, maar naar Tanger keert hij altijd graag terug. Hij beschikt er dan ook over een imposant paleis als buitenverblijf, met eigen medische voorzieningen en een muur van 1.500 meter errond. De keuken serveert poepchique gerechten à la kreeft, kaviaar en truffels uit Frankrijk.



Sinds de restauratie zijn er onder meer drie landingsplaatsen voor helikopters, extra gebouwen en een feesttent bijgekomen. Een woordvoerder liet voor de duidelijkheid weten dat Salman alle kosten uit eigen zak betaalde.