Britse politie zet 7 agenten in om hondje in te rekenen dat pakjesbezorger belaagde

Een pakjesbezorger belde aan bij de Britse Claudia Settimo-Bovio uit Kingston, in het zuidwesten van Londen. Hij moest een pakje leveren maar werd in plaats daarvan achterna gezeten door de Yorkshire terriër Alfie, een kleine tienjarige hond (15-20cm) dat nog geen zes kilogram weegt. Zes weken later kwamen zeven politieagenten van Scotland Yard de hond inrekenen.

"Het is geen Rottweiler"

"Alfie is helemaal niet gevaarlijk", aldus Claudia. "Het is geen Rottweiler maar een Yorkshire Terrir. Ik woon alleen en hij is gewoon heel beschermend." De bazin van de kleine hond is niet te spreken over de politie. Ze heef nooit een brief gekregen en na zes weken werd haar hond uit het niets van haar afgenomen.



Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er een hond in beslag is genomen in de straat van Claudia. De dertigjarige pakjesbezorger heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Nadat de hond hem achtervolgde, viel het slachtoffer op de grond. De hond zou hem daarna gebeten hebben in zijn oor. Het slachtoffer werd verzorgd in een ziekenhuis in Londen.



De hond verblijft momenteel in een kennel. "Alfie heeft waarschijnlijk heel veel schrik. Hij is nog nooit in een kennel geweest. Ik heb hem nog niet mogen zien. Alfie verdient dit niet", besluit Claudia.