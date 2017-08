Bijna helft Duitse kiezers zweeft nog

Door: redactie

23/08/17 - 12u13

verkiezing duitsland Met nog een maand te gaan tot de Bondsdagverkiezingen in Duitsland weet bijna de helft van de stemgerechtigden niet op wie hij gaat stemmen.

Het aandeel zwevende kiezers is met 46 procent zo kort voor de verkiezingen in de afgelopen twintig jaar niet zo groot geweest, aldus de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Het percentage mensen dat denkt dat de uitslag van de verkiezingen al vaststaat is met 45 procent eveneens historisch hoog.



Een peiling in opdracht van het weekblad Stern wijst uit dat meer dan driekwart van de Duitsers ervan uitgaat dat de verkiezingsrace zo goed als gelopen is en dat de SPD niet langer de grootste partij kan worden. Slechts 19 procent denkt dat dat nog wel kan. In mei van dit jaar dacht 30 procent nog dat de sociaaldemocraten de grootste konden worden.