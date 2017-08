Ramblas-terrorist overnachtte kort voor aanslag in Parijse regio

Door: redactie

23/08/17 - 11u51 Bron: Belga

Younes Abouyaaqoub, de vermoedelijke dader van de aanslag op de Ramblas, zou in een hotel in Malakoff hebben geslapen in de nacht van 11 op 12 augustus. © AP.

Aanslagen Barcelona Verschillende leden van het terroristische commando dat de aanslagen pleegde in Barcelona en badplaats Cambrils vorige donderdag hebben vier dagen daarvoor heen en weer gereisd naar Parijs, schrijft Le Parisien vandaag. Younes Abouyaaqoub, de vermoedelijke dader van de aanslag op de Ramblas, zou in een hotel in Malakoff hebben geslapen in de nacht van 11 op 12 augustus. De reden voor de trip naar Parijs is nog onbekend.