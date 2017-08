Bijna één op de tien Amerikanen aanvaardt neonazi's

Bewerkt door: LB

23/08/17 - 11u23 Bron: Washington Post, Independent

Extreemrechtse groeperingen, neonazi's en leden van de Ku Klux Klan hielden in Charlottesville eerder deze maand een protestactie tegen de geplande verwijdering van een standbeeld van de Confederatiegeneraal Robert E. Lee. © ap.

Negen procent van de Amerikanen vindt het aanvaardbaar dat landgenoten er neonazistische en blank-suprematistische meningen op na houden. Dat blijkt uit een peiling die de krant The Washington Post hield in de nasleep van het dodelijke geweld in Charlottesville. Daar kwam tijdens een mars van Ku Klux Klan-leden, neonazi's en blanke nationalisten een 32-jarige vrouw om het leven toen een neonazi met zijn wagen op een menigte tegenbetogers inreed.

Volgens de bevraging vindt 83 procent van de Amerikanen het neonazisme onaanvaardbaar. Slechts 39 procent oordeelt dat de 'alt-right'-beweging, die de manifestatie in Charlottesville op poten zette, blanke suprematie- en neonazi-ideeën huldigt, 21 procent meent dat die beweging daar niets mee vandoen heeft. Anderzijds stelde 39 procent van de bevraagden daaromtrent geen mening te hebben.



De peiling werd tussen 16 en 20 augustus gehouden bij 1.014 volwassenen verspreid over de VS. Uit de peiling bleek de graad van goedkeuring jegens president Donald Trump op 37 procent te liggen, in vergelijking met 36 procent in juli.



De respons van Trump op het geweld tussen neonazi's, KKK-leden en 'alt-right'-sympathisanten enerzijds en antifascisten anderzijds, kwam hem op veroordelingen van congresleden, toplui uit de zakenwereld en de legerleiding te staan. Trump legde de schuld voor het geweld bij "beide kampen", waarmee hij de blanke suprematisten en de antifascisten over dezelfde morele kam scheerde.



Het probleem van het blanke nationalisme en separatisme vormt in de VS een aanslepend probleem. De doodslag van de 32-jarige Heather Heyer in Charlottesville is de laatste in een reeks moorden die de aandacht vestigt op extreemrechts geweld. Lees ook Trump tijdens campagnebijeenkomst: "Mijn reactie op Charlottesville was perfect"

