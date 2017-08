Meer troepen in Afghanistan? Adviseurs wisten Trump met foto van vrouwen in minirok te overtuigen

Karen Van Eyken

Trump had zich nooit voorstander getoond van het sturen van meer Amerikaanse troepen naar Afghanistan. Hij overwoog vorige maand nog om alle soldaten terug te trekken. Vijf weken later heeft hij een verrassend besluit genomen. Eén foto maakte het verschil.

Toen hij nog niet in de running was voor het presidentschap had Trump een duidelijke boodschap m.b.t. Afghanistan: "Het is tijd om daar te vertrekken". In 2012 verkondigde hij nog dat de oorlog "geldverspilling" was en een "totale ramp". In 2013 zei hij: "We moeten onmiddellijk weg uit Afghanistan."



De strijd in Afghanistan is ondertussen 16 jaar bezig en het einde is voorlopig niet in zicht. Trump maakte er nooit een geheim van dat die oorlog hem frustreerde. De overwinning claimen was immers onmogelijk. En Trump wil nu eenmaal altijd en overal winnen.



Vorige maand dreigde hij ermee om de huidige bevelhebber van de troepen in Afghanistan te ontslaan. Volgens hem zou het sturen van extra soldaten een te verwaarloosbare impact genereren. Vijf weken later tijdens een meeting in Camp David kwam de focus niet langer te liggen op het claimen van de overwinning maar wel om te proberen om de oorlog vooral niet te verliezen. © afp.

Zijn raadgevers hadden alle moeite van de wereld om hun president te overtuigen. Maar hij luisterde nu wel naar de generaals die deel uitmaken van zijn besloten kring.



Herbert McMaster, de kersverse Nationaal Veiligheidsadviseur, kwam met het ultieme argument om Trump over de streep te halen. Hij toonde een foto in zwart-wit uit 1972 waarop vrouwen in minirok te zien zijn die in minirok door de straten van Kaboel flaneren. Het beeld moest de president ervan overtuigen dat de toestand in Afghanistan niet hopeloos was: vroeger was er ruimte voor een westerse levensstijl en die periode kon terugkeren. Deze foto werd getoond aan Trump en trok hem over de streep © Twitter.