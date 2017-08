Onvermoeibare milieuactivist verliest laatste strijd en sterft op eilanden die bedreigd worden door opwarming

rvl

Tony de Brum zit in 2015 met een biertje op een rots in de Majuro-atol. © ap.

Tony de Brum, de onvermoeibare activist in de strijd tegen klimaatopwarming is op 72-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de regering van de Marschalleilanden bekendgemaakt. De Brum bekleedde in zijn lange carrière verschillende ministerposten op de Marschalleilanden, een land in de Stille Oceaan dat bedreigd wordt door de stijging van de zeespiegel. Zijn laatste grote krachttoer was die van drijvende kracht achter het akkoord van Parijs, in 2015.

De Brum overleed dinsdag op 72-jarige leeftijd in Majuro, de hoofdstad van de Marshalleilanden, aan de gevolgen van kanker. "Hij gaat de geschiedenis in als een held, een legende, de beschermer van onze gedeelde toekomst", zei presidente Hilda Heine.



In zijn carrière van meer dan dertig jaar onderhandelde de Brum succesvol met de Verenigde Staten over de onafhankelijkheid van de Marshalleilanden, bekleedde hij verschillende ministerposten - onder meer die van Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken - en wijdde hij zijn carrière van dertig jaar aan de strijd tegen de klimaatopwarming



Als kind van de jaren vijftig was hij ook getuige van de nucleaire tests van de VS op de Marshalleilanden. Waarna hij zijn hele leven campagne voerde voor rechtvaardigheid voor de getroffen bewoners.

