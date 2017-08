R. Kelly weer beschuldigd van seks met minderjarige

Door: redactie

Een vrouw zegt dat ze op 15-jarige leeftijd geregeld seks heeft gehad met zanger R. Kelly. Het is niet de eerste keer dat deze beschuldiging wordt geuit: de 50-jarige zanger zou meerdere vrouwen gevangen houden in huizen in Atlanta en Chicago. De vrouw die nu naar buiten is getreden, zegt één van die vrouwen te zijn geweest.

Jerhonda Pace is nu 24. Ze trof eerder een schikking met R. Kelly, maar wil nu toch haar verhaal doen. Pace zegt dat ze op haar vijftiende in contact kwam met de zanger en op dat moment heilig in zijn onschuld geloofde. De zanger stond toen terecht op beschuldiging van kinderporno. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken.



Pace werd door een bekende van R. Kelly via MySpace uitgenodigd voor een feestje, schrijft BuzzFeed, aan wie ze haar verhaal deed. Na een tweede feestje met zanger begonnen de twee een seksuele relatie. Kelly had haar ID-kaart in zijn bezit, dus wist precies hoe oud ze was, aldus Pace. Ze bracht haar weekenden met hem door en moest haar mobieltje inleveren. Kelly wilde niet dat ze strakke kleding droeg, want dat zou andere mannen op gedachten kunnen brengen. Hun seksuele contacten werden zonder haar toestemming gefilmd.



Een paar jaar na hun eerste ontmoeting verliet Pace de zanger. Hij had haar betrapt terwijl ze met iemand anders sms'te, en probeerde haar te wurgen en spuugde op haar. Ze nam contact op met een advocaat die eerder schikkingen trof tussen R. Kelly en andere vrouwen. Al snel kreeg ze een groot geldbedrag, al zegt ze niet om hoeveel geld het precies gaat.



Hoewel er inmiddels een tweede schikking is getroffen met daarin de voorwaarde dat Pace niets mag zeggen over R. Kelly, doet ze dat nu toch.



Sinds berichten over de 'sekte' van R. Kelly in zijn huizen in Atlanta en Chicago naar buiten kwamen, heeft de zanger meerdere concerten moeten afzeggen, en opgetreden voor halflege zalen. Ondanks zijn illegale huwelijk met zangeres Aaliyah toen zij pas 15 was, een rechtszaak over het produceren van kinderporno, schikkingen, en getuigenissen van meerdere vrouwen, ontkent de zanger nog altijd alles.