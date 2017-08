14-jarige jongen wordt opgepakt in Saoedi-Arabië omdat hij de Macarena danst op straat

lva

23/08/17 - 05u01 Bron: Belga

De Saoedische autoriteiten hebben een 14-jarige jongen opgepakt. Op Twitter doet een filmpje de ronde waarin de jongen de macarena danst op een kruispunt in de stad Jeddah. Volgens een verklaring werd hij ondervraagd na beschuldigd te zijn van "oneerbaar gedrag in het openbaar".

Of hij ook de Saoedische nationaliteit heeft, is niet duidelijk. Het is evenmin duidelijk of hij ook formeel aangeklaagd zal worden.



Eerder deze maand werd een zanger opgepakt omdat hij tijdens een concert, in het zuidwesten van het land, een zogenaamde "dab", een bekende dansmove, deed. De beweging is in Saoedi-Arabië verboden, omdat ze zou verwijzen naar druggebruik.



Het filmpje zou al in juli vorig jaar voor het eerst opgedoken zijn.