Twee verdachten in voorlopige hechtenis, derde verdachte vrijgelaten

Door: redactie

22/08/17 - 22u22 Bron: Belga

Van links naar rechts: Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir en Salah El Karib. © afp.

De rechter heeft dinsdagavond de voorlopige hechtenis gevorderd voor twee van de vier verdachten van de aanslagen in Barcelona van donderdag. Dat melden de Spaanse media. Een derde verdachte wordt voorlopig vrijgelaten, terwijl de vierde man nog 72 uur ter beschikking van de onderzoeksrechter zal blijven.

Driss Oukabir en Mohamed Houli Chemlal worden in voorlopige hechtenis geplaatst. Oukabir werd donderdag opgepakt in Ripoll. De politie vond zijn paspoort in de bestelwagen die op de menigte inreed in Barcelona. Houli Chemlal raakte gewond bij de ontploffing van woensdagavond in een woning in Alcanar, waar tientallen gasflessen waren opgeslagen.



Voor Mohamed Aallaa vond de rechter niet voldoende bewijzen om hem naar de gevangenis te sturen. Hij wordt vrijgelaten onder voorwaarden, en moet zich elke maandag melden bij de rechtbank, aldus de krant El País. Alla zou de eigenaar zijn van de Audi A3 die gebruikt werd voor de mislukte aanval in Cambrils, maar hij ontkent dat.



De vierde verdachte, Salah El Karib, blijft nog 72 uur ter beschikking van de onderzoeksrechter.