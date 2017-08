Grootste bosbrand ooit in Canadese provincie Brits-Columbia

Bewerkt door: IVI

22/08/17 - 22u07 Bron: Belga

Sinds 1 april hebben in Brits-Columbia al 1.031 branden plaatsgevonden, die in totaal 900.000 hectare land hebben verwoest. Dat is een nieuw record in de geschiedenis van Brits-Columbia. © reuters.

In de Canadese provincie Brits-Columbia woeden hevige bosbranden. Honderden brandweermannen en 25 helikopters bestrijden er de grootste bosbrand ooit in de geschiedenis van de provincie, meldt de Canadese televisiezender CBC op gezag van de brandweer.