President Maduro vraagt internationaal arrestatiebevel tegen voormalige procureur-generaal

22/08/17 - 21u53 Bron: Belga

De grondwetgevende vergadering bestaat haast alleen uit aanhangers van de socialistische president Maduro. Ortega was een grote tegenstander van de vergadering. © epa.

Venezuela gaat via Interpol een internationaal arrestatiebevel uitvaardigen tegen de voormalige procureur-generaal Luisa Ortega, die vrijdag haar land ontvlucht is uit angst om vervolgd te worden door het socialistisch regime in haar land. Dat heeft president Nicolas Maduro aangekondigd.