Auto gaat overkop in Dublin en neemt zes voetgangers mee

22/08/17 - 20u57

© Twitter.

Bij een zwaar verkeersongeval in Dublin zijn zeker zes voetgangers afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens de eerste berichten ging een auto overkop in het centrum van de stad en raakte daarbij zes voetgangers gewond. Volgens de politie gaat het niet om een terreuraanslag. De bestuurder van de wagen werkt mee met de ordediensten.

De buurt rond het ongeval is afgesloten en de politie is massaal ter plaatse. Even werd gevreesd voor een aanslag, maar de politie communiceerde snel dat het niet om een vluchtmisdrijf ging en dat de bestuurder van het voertuig zijn medewerking verleent. Over het lot van de gewonde voetgangers is voorlopig niet meer informatie bekend.