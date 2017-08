Schrootpremie voor oude diesels: een goed idee?

SVM

Eigenaars van een dieselwagen zullen in Oostenrijk beroep kunnen doen op een schrootpremie. Concreet betekent dat dat ze een financiële tegemoetkoming krijgen als ze een milieuvriendelijkere wagen aanschaffen. Wie het oude exemplaar behoudt, krijgt gratis software om de schadelijke emissie van hun wagen te beperken. Dat kwamen autoconstructeurs uit verschillende landen en het Oostenrijkse transportministerie overeen. Eerder deze maand kwam er in Duitsland al een gelijkaardige deal uit de bus met de Duitse constructeurs.

"De software-upgrade is in Oostenrijk van toepassing op 600.000 dieselwagens. Daar horen ook de 350.000 teruggeroepen vierwielers van Volkswagen bij die de sjoemelsoftware om de emissietest te omzeilen aan boord hebben," zei minister van Transport Jörg Leichtfried.



Constructeurs die niet betrokken zijn bij het Duitse dieselschandaal bieden voor 250.000 wagens een update aan om de uitstoot van stikstofoxide met minstens een kwart terug te dringen. Er komen daarbij ook beloningen voor wie de update vrijwillig doorvoert.



10.000 euro

Bovendien willen de auto-importeurs een premie bieden aan dieselrijders die hun wagen willen inruilen voor een properder exemplaar. Die premie kan tot 10.000 euro oplopen.



In Duitsland bieden Daimler (Mercedes), de Volkswagen-groep en BMW de premie aan, net als Opel. In Oostenrijk zijn meer constructeurs betrokken: ook Franse, Zuid-Koreaanse en Japanse merken gingen akkoord.