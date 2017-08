Kettingzaagaanval na jarenlang conflict met verzekeraar

Bewerkt door: HA

22/08/17 - 18u12 Bron: ANP, DPA

Franz W. lag al jarenlang in de clinch met zijn zorgverzekeraar over rekeningen na een zwaar auto-ongeluk waarbij de Zwitser een ernstig hoofdletsel opliep. © reuters.

Een al jaren voortslepend conflict met zijn zorgverzekeraar blijkt de reden van een aanval met een kettingzaag door een man in de Zwitserse stad Schaffhausen. Vier weken na het incident heeft zijn advocaat voor het eerst het motief van de dader genoemd.

Franz W. ging met een kettingzaag op 24 juli naar het kantoor van de zorgverzekeraar in Schaffhausen en verwondde daar twee medewerkers ernstig. Hij vluchtte, maar werd een dag later gearresteerd. Hij gold al lange tijd als psychisch afwijkend. De man woonde naar verluidt wekenlang in een auto in een stuk bos bij Schaffhausen.



De vijftigjarige man had achttien jaar geleden een zwaar auto-ongeluk, met ernstig hoofdletsel en permanente schade als gevolg. De Zwitser lag vervolgens vele jaren in de clinch met zijn zorgverzekeraar over de rekeningen. "Op het eind escaleerde de situatie", aldus zijn advocaat.