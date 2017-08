Feestvierders eindigen allemaal in ziekenhuis na het eten van cannabisbrownies

KVE

22/08/17 - 18u09 Bron: Die Welt

© thinkstock.

Een 25-jarige vrouw wilde haar verjaardag met acht vrienden vieren. Sommigen brachten cannabisbrownies mee en iedereen at ervan waarna het feestje in mineur eindigde. Alle aanwezigen belandden in het hospitaal van de Duitse stad Leipzig.