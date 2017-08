Libische ex-premier ontvoerd in Tripoli: "Gewapende mannen eisten dat hij met hen meeging"

SVM

Ali Zeidan, de voormalige eerste minister van Libië, is negen dagen geleden ontvoerd door een gewapende groep in de Libische hoofdstad Tripoli. Dat hebben zijn familie en vrienden gemeld.

Zeidan was de Libische regeringsleider van november 2012 tot maart 2014. Hij verliet het land kort na zijn afzetting door het parlement vanwege beschuldigingen van fraude met overheidsgeld. Volgens een vriend die Zeidan vergezelde in Tripoli had de ex-premier op 13 augustus een persconferentie willen houden om op die beschuldigingen te reageren. Zijn bezoek aan de hoofdstad werd georganiseerd in samenspraak met Fayez al-Sarraj, de leider van de eenheidsregering (GNA). Die had onder meer het hotel geregeld waar Zeidan verbleef.



Volgens de man probeerde de gewapende groep Zeidan al een eerste keer te ontvoeren op 12 augustus, maar hebben de bewakers van het hotel dat kunnen vermijden. "Gewapende mannen van dezelfde groep zijn de komende dag teruggekomen en hebben geëist dat Zeidan met hen meeging. Het ging om leden van de brigade van revolutionairen van Tripoli, een militie die de eenheidsregering steunt."



"Niets meer gehoord"

"We hebben sindsdien niets meer gehoord over waar hij zich bevindt of hoe het met hem gaat", aldus de vriend nog. De familie van Zeidan maakt zich zorgen over de gezondheid van de 67-jarige ex-premier.



Zeidan werd ontvoerd tijdens zijn eerste bezoek aan Tripoli sinds zijn ontslag in 2014. Hij had het land toen verlaten ondanks het reisverbod dat tegen hem was uitgevaardigd. Toen hij nog eerste minister was, was Zeidan ook al enkele uren ontvoerd geweest door een gewapende groep.