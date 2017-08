"24 miljoen mensen bedreigd door overstromingen in Azië"

Door: redactie

22/08/17 - 16u04 Bron: Belga

© afp.

Het gevaar op overstromingen in Zuid-Azië neemt overhands toe. Het overtollige water heeft al de dood van meer dan 750 mensen veroorzaakt in de regio en daalt nu stroomafwaarts van Nepal naar India en Bangladesh. Dat deelde het Rode Kruis vandaag in Genève mee.

"Dit zijn de zwaarste overstromingen van de afgelopen decennia, waarmee bepaalde delen van Zuid-Azië krijgen af te rekenen", zei said Jagan Chapagain, operationeel manager van het Internationale Rode Kruis en de Rode Halve Maan. "De situatie gaat van kwaad naar erger".



Terwijl de overstromingen veroorzaakt door de moesson in Nepal terugwijken, stijgt het aantal mensen dat door het overtollige water wordt getroffen in India en Bangladesh met het uur. Honderden dorpen in de regio zijn geïsoleerd geraakt.



Meer dan 24 miljoen mensen in de regio zijn door de crisis getroffen, een pak meer dan de vorige week geschatte 16 miljoen mensen, aldus het Rode Kruis in Genève.



In Bangladesh zijn meer dan 5 miljoen mensen gestrand door de overstroming, die meer dan een derde van het land onder water heeft gezet, verklaarden de autoriteiten vorige week. Hulpverleners proberen iedereen zo snel mogelijk te bevoorraden met drinkwater en sanitaire voorzieningen om een uitbraak van aan vervuild water gelinkte ziektes als diarree, malaria, dengue koorts en encefalitis te voorkomen.