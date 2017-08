Groepsaanranding verdeelt Marokko

Caspar Naber

Op het filmpje is te zien hoe de tieners met ontbloot bovenlijf het meisje bepotelen in de bus in Casablanca. © screenshot.

Een filmpje met minderjarige jongens die een jonge vrouw aanranden in een bus in Casablanca, verhit de gemoederen in Marokko. Sommige socialmediagebruikers zijn woedend dat de buschauffeur en eventuele medepassagiers niet ingrepen, anderen wijzen het slachtoffer na met de vinger. De vermeende daders werden gisteren gearresteerd.

De video ging zondagavond viraal. De beelden tonen een groepje tieners in bloot bovenlijf dat een huilende vrouw op klaarlichte dag hardhandig heen en weer duwt in een bus en luid lachend haar intieme delen aanraakt. Het halfnaakte slachtoffer smeekt de jongens haar met rust te laten, maar zij gaan rustig door met het ontkleden, bepotelen en beledigen van de vrouwelijke passagier terwijl de bus doorrijdt en niemand ingrijpt.



De groepsaanranding vond afgelopen vrijdag plaats in Casablanca in een bus van M'Dina Bus, zo maakte het vervoersbedrijf gisteren bekend. De chauffeur ligt nu publiekelijk onder vuur omdat hij niet ingreep, maar zijn werkgever verklaarde tegenover Marokkaanse media 'dat dit niet afgeleid kan worden uit een 1 minuut durend filmje'. Volgens het directoraat-generaal voor de Nationale Veiligheid dateert het filmpje al van drie maanden geleden. Online media melden dat de video werd gelekt nadat de gsm van een van de vermeende aanranders was gestolen. Lees ook Turkse vrouwen betogen voor 'kledingrechten'

Geen aangifte De politie zegt dat de buschauffeur noch het slachtoffer aangifte deden van het incident. Een eerste onderzoek naar de groepsaanranding wijst uit dat het slachtoffer 24 jaar oud is en kampt met geestelijke gezondheidsproblemen. Mediaverkooppunten claimen op basis van uitspraken van familieleden van het slachtoffer dat het meisje het verstand heeft van een 12-jarige.



Het aanrandingsfilmpje maakt woedende en geschokte reacties los onder gebruikers van social media in Marokko en in de Marokkaanse pers. 'Horror in Casablanca' en 'Monsters plegen gruwelijke misdaad', kopten plaatselijke media die de alarmbel luiden over het fenomeen van het lastigvallen van vrouwen in de openbare ruimte.



De non-profitorganisatie Touche pas à mon enfant (Kom niet aan mijn kind) lanceerde op Facebook een oproep aan getuigen om mee te helpen bij het identificeren en vinden van de daders "zodat deze barbaarse horde die op laffe wijze een jonge vrouw aanviel voor het gerecht zal worden gebracht". De organisatie, die pedo-criminaliteit bestrijdt, plaatste er zelfs screenshots bij van enkele vermeende daders.