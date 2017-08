Persoonlijke bodyguard nodig? In China binnenkort mogelijk met app

Bewerkt door: aja

In Quingdao, een stad in het noordoosten van China, is het binnenkort mogelijk om een bodyguard in te huren via een app. Vanaf september zal iedereen, en niet alleen de superrijken, in de Chinese stad gebruik kunnen maken van de app Jinyiwei. "Zo zou de bevolking zich veiliger moeten voelen", aldus de initiatiefnemers.

Je kan de nieuwe Chinese app vergelijken met Uber. In plaats van dat je op zoek gaat naar een lift, ga je nu op zoek naar een bodyguard in de buurt. De app Jinyiwei is vernoemd naar de vroegere geheime dienst van China die actief was tijdens de Mingdynastie (1368-1644) en die de keizer moest beschermen.



Mede-oprichter Li Shangshang benadrukt dat de app voor iedereen is en dus niet alleen voor de rijkere mensen in Quingdao. De prijzen lopen dan ook tussen 8,50 euro tot 25 euro. Dit hangt allemaal af van het soort beveiliging een persoon of bedrijf wenst.



De bodyguards zijn vooral oud-militairen. Ze moeten hun identiteitskaart, militaire certificaten en vergunningen tonen aan de initatiefnemers. "Ze moeten ook een etiquette-training volgen en de bodyguards zijn verplicht een uniform te dragen", zo vertelt Li aan China Daily.