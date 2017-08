Vier drugsdealers ter dood veroordeeld in Vietnam

EB

Een rechtbank in Hanoi heeft vier drugsdealers ter dood veroordeeld. Dat melden de Vietnamese staatsmedia. Het viertal verkocht tussen eind 2015 en april 2016 heroïne. In Vietnam riskeren drugsdealers de doodstraf voor de productie of -verkoop van hoeveelheden vanaf 100 gram heroïne.