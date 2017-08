Chelsea Clinton schiet Trumps jongste zoon Barron ter hulp: "Laat hem gerust"

TT

22/08/17 - 14u51 Bron: The Washington Post

Barron Trump kreeg kritiek op zijn kledingkeuze. © ap.

Verenigde Staten Barron, de 11-jarige zoon van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft op Twitter de steun van voormalig presidentsdochter Chelsea Clinton gekregen nadat hij in een artikel bekritiseerd werd om zijn kledingkeuze.

It¿s High Time Barron Trump Starts Dressing Like He¿s The President's Son https://t.co/XcTIBOJXJc via @dailycaller — Ford Springer (@Ford_Springer)

De conservatieve nieuwssite The Daily Caller publiceerde gisteren een artikel over Barron Trump, waarin de jongen aangevallen wordt om zijn kledingkeuze. Barron stapte zondag samen met zijn vader Donald en moeder Melania in New Jersey op de Air Force One om opnieuw huiswaarts te vliegen na hun vakantie. Hij droeg een gewoon rood t-shirt en bleke shorts, zoals ook duizenden anderen jongens van zijn leeftijd elke dag dragen.



Maar dat vond The Daily Caller maar niets, aangezien Barron de zoon van de president van de Verenigde Staten is. In een artikel getiteld 'Het is tijd dat Barron Trump zich begint te kleden als iemand die in het Witte Huis woont' kreeg de jongen de volle laag. "Terwijl de president en de first lady er op hun paasbest bij liepen, zag de jonge Barron er uit alsof hij de Air Force One zou opstappen voor een tripje naar de bioscoop."



Trump daarentegen droeg een "perfect zittend pak" en Melania "een elegante jurk waar je mond van openvalt". "De jongste Trump heeft geen verantwoordelijkheden als zoon van de president, maar het minste dat hij zou kunnen doen is zich fatsoenlijk kleden als hij in het publiek verschijnt."