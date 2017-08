Vrouw Amerikaanse minister over de rooie op Instagram: "Wij betalen meer belastingen dan jij"

© screenshot Twitter.

Louise Linton, de kersverse echtgenote van Trumps minister van Financiën, is op Instagram stevig in de clinch gegaan met een andere vrouw. Linton had zitten pochen over haar levensstijl en de dame had daar droogjes op gereageerd: "Fijn dat wij dat mogen betalen".

Steve Mnuchin (54), is na een carrière bij onder meer Goldman Sachs, sinds enkele maanden de minister van Financiën in Trumps kabinet. In juni huwde hij de Schotse 36-jarige actrice, Louise Linton. Business Insider omschrijft dat trouwfeest als "extravagant".



Maandag postte Louise Linton een foto waarop zij en haar echtgenoot van een overheidsvliegtuig stappen in Kentucky, waar Mnuchin voor zijn werk moest zijn. Als bijschrift: "Mooie daguitstap naar Kentucky! #nicest #people #beautiful #country #usa". De actrice postte er nog wat dure tags bij van topdesigners als Tom Ford (zonnebril), Hermès (sjaal), Ronald Mouret (broek) en Valentino (schoenen). En daar kwam enige commentaar op.



Eén vrouw, een moeder van drie kinderen, schreef: "Fijn dat wij mochten betalen voor jouw uitstapje #deplorable (betreurenswaardig, jv)". Daarop volgde een heuse tirade van Linton, die later haar Instagram-account privé maakte en de post verwijderde. Te laat, in deze social mediatijden. Journalist Yashar Ali had al een screenshot op Twitter gezet.



Schattige kindjes

Lintons antwoord ging verder: "Auw! Dacht je dat dit een privétripje was? Heerlijk! Denk je dat de Amerikaanse overheid onze huwelijksreis of privé-uitstappen betaalt? Lololol. Heb je meer bijgedragen tot de economie dan ik en mijn echtgenoot? Als individuele eigenaar of als zelfopoffering voor jouw land? Ik ben er vrij zeker van dat wij meer belastingen hebben betaald voor onze 'daguitstap' dan jij. Ben er ook vrij zeker van dat wij jaarlijks meer opofferen dan jij zou willen als je die keuze had. Je bent heerlijk ver van kant. Bedankt voor de passief-agressieve gemene kritiek."



Het is nog niet gedaan, maar Linton werd iets welwillender. "Je kindjes lijken heel schattig. Ik weet dat je boos bent, maar diep van binnen ben je echt wel lief, net als ik. Mij passief-agressieve commentaren sturen op Instagram doet mijn leven niet beter aanvoelen. Misschien heeft een lief berichtje, eentje met wijsheid en menselijkheid, meer succes. Nog een fijne avond. Ontspan je wat en kijk wat naar de nieuwe Game of Thrones. Die is steengoed!"



Vorige week nog kreeg Mnuchin zelf de wind van voren. Voormalige collega's en vroegere studiegenoten van Yale spoorden hem aan ontslag te nemen als minister, na de controversiële uitspraken van Donald Trump over het geweld in Charlottesville.