Personeel aangehouden voor dood vluchtende winkeldief

Bewerkt door: mvdb

22/08/17 - 12u57 Bron: ANP

Ambulances en brandweer bij horecagroothandel Sligro in Gouda, na het incident eerder deze maand. © 112hm.nl.

Gouda Twee personeelsleden van een horecagroothandel in de Nederlandse stad Gouda worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een winkeldief die probeerde te ontkomen. Het tweetal wordt vandaag door de politie verhoord. Ze zijn formeel aangehouden, laat het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag weten.

De betrokkene, een 34-jarige man uit Polen, werd eerder deze maand in een filiaal van de keten Sligro aangesproken door personeel omdat hij spullen probeerde te stelen. De man beukte een glazen deur in om weg te kunnen komen maar werd daarna door de twee personeelsleden met kracht in bedwang gehouden.



Toen de politie arriveerde, bewoog hij niet meer. De man is gereanimeerd maar niet meer bij bewustzijn gekomen. Enkele dagen daarna overleed hij.



"Burgerarrest"

Het OM wil weten wat er precies gebeurd is. Door de mannen als verdachten aan te merken, kunnen ze meteen gebruik maken van al hun rechten, zoals het inschakelen van een advocaat, aldus een woordvoerder van het OM. "Het gaat hier om een burgerarrest en we willen precies weten hoe het winkelpersoneel heeft gehandeld.''



Na het strafrechtelijk onderzoek zal het OM besluiten of er reden is om de mannen te vervolgen.



De doodsoorzaak van de Pool is nog niet precies duidelijk. De man had geen zichtbare bloedingen, aldus de woordvoerder. Op zijn lichaam is sectie verricht in Polen, maar de uitslag daarvan is nog niet binnen. De twee mannen, van 56 en 57 jaar, zijn medewerkers van Sligro geen beveiligers.